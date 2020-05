Ritenuta di solidarietà sulle pensioni: emessa tabella esplicativa per il calcolo del contributo

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha emesso una tabella esplicativa in cui viene illustrato nel dettaglio l'articolo 5 del decreto 67, in cui si prevede un intervento straordinario sulle pensioni.

La ritenuta di solidarietà si applica esclusivamente alle pensioni ordinarie di importo lordo superiore ai 1.500 euro, solo per la parte eccedente tale cifra. L'importo da versare sarà pari al 15% - 10% - 7,50% - 5% della parte eccedente, rispettivamente per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. A tale scopo la Segreteria Interni ha emesso una tabella esemplificativa per maggiore chiarezza.





