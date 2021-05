Voucher Vacanza San Marino: gratis due notti su tre

Da ieri mattina sul sito visitsanmarino.com è possibile acquistare i Voucher Vacanza San Marino. Lo comunica l'Ufficio del Turismo, spiegando che "tutti i visitatori che decideranno di trascorrere tre notti a San Marino acquistando il Voucher Vacanza, saranno ospiti della Repubblica per 2 delle 3 notti". I voucher "saranno acquistabili, non solo sul sito web www.visitsanmarino.com ma anche su alcuni portali internet delle strutture ricettive aderenti, fino al 31 luglio 2021 e potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2022".

Su www.visitsanmarino.com "sarà possibile acquistare, oltre ai soggiorni, anche alcune experience e attività che compongono l’offerta del turismo Outdoor: arrampicate, tour con ebike, tiro con l’arco, trekking guidato, moto tour e visite guidate del centro storico, alla scoperta di luoghi meno noti ma ricchi di fascino, immersi nella natura".

Dal Turismo fanno inoltre sapere che l’iniziativa "sarà sostenuta da una importante campagna digitale che coprirà la Penisola italiana come area geografica target". I voucher non saranno utilizzabili per il turismo vaccinale.