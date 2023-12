87enne scomparso, ancora senza esito le ricerche

Cresce l'apprensione per la sorte di Giovanni Pangrazi, pensionato di 87 anni, scomparso ormai da due giorni a San Giovanni in Marignano. Si è creata una forte mobilitazione in tutta la città per cercare l'anziano, di cui si sono perse le tracce il 25 dicembre. Pangrazi si era allontanato per andare a prendere, come da sua abitudine, un caffè al circolo che frequenta abitualmente, senza fare ritorno.

Carabinieri, Protezione Civile, tanti volontari e Vigili del Fuoco stanno setacciando dalla sera di lunedì la zona fluviale della Valconca dove l'uomo abitualmente faceva la sua passeggiata, anche con droni e cani da ricerca. Le ricerche sono proseguite senza sosta, anche nella notte, ma non hanno dato frutto.

L'appello per ritrovare l'87enne è stato rilanciato sui social anche dal comune di San Giovanni in Marignano, che chiede di contattare i Carabinieri al 112 in caso di aggiornamenti. Al momento della scomparsa il pensionato indossava un giubbotto grigio scuro, pantaloni blu, una coppola e scarpe sportive.