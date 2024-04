Accoltella la ex fidanzata, arrestato a Rimini

La Polizia ferroviaria di Rimini ha arrestato un uomo, accusato di aver accoltellato la sua ex fidanzata. E' successo nella notte. La donna, dopo essere stata minacciata e ferita al braccio con un coltello, è riuscita a chiudere aiuto agli agenti della Polfer, nel piazzale davanti alla stazione. Lei è stata medicata al pronto soccorso, mentre lui è stato arrestato con le accuse di lesioni aggravate e atti persecutori e portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.