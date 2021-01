Agenzia del farmaco: "Preoccupano i ritardi di Pfizer nella consegna dei vaccini"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

C'è preoccupazione per il ritardo di Pfizer nella consegna dei vaccini: l'allarme arriva anche dal direttore dell'Agenzia italiana del farmaco. L'obiettivo è riuscire, a marzo, a vaccinare tutti gli ultra-ottantenni e i sanitari: ma il ritardo di Pfizer nelle consegne è molto preoccupante, lo sottolinea anche Magrini, direttore di Aifa, dopo l'allarme già lanciato dall'Emilia Romagna, proprio nel momento in cui si iniziano le somministrazioni dei richiami.





Nel Lazio slittano le consegne, ed anche il presidente del Veneto Zaia attacca Pfizer dicendo “Non solo tagliano le forniture, ma decidono le quote per regione. È incomprensibile, oltre che vergognoso”. In Lombardia avevano destato sconcerto le dichiarazioni della neo assessora al welfare Letizia Moratti, sull'assegnazione dei vaccini in base al Pil, poi da lei stessa corretta, mentre il ministro Boccia taglia ogni possibilità di discussione dicendo che sarebbe una “ipotesi contraria alla civiltà e ai diritti universali”.

I dati odierni parlano di un incremento di quasi 10.500 sui casi totali (10.497); calano le terapie intensive (2.487, -57) e di oltre 180 i ricoverati per Covid (22.699, -185), ma tornano a salire drammaticamente i decessi, 603 in un giorno (83.157 totali), quasi 300 più di ieri. In Emilia Romagna, su oltre 23.600 tamponi effettuati, che ora tengono conto anche dei test rapidi, sono 1.043 i nuovi positivi in Emilia Romagna (463 asintomatici), per una percentuale che si abbassa al 4,3%. Diminuiscono di qualche unità le terapie intensive (232, -6), e di 44 gli altri reparti (2.520, -44). Tanti i decessi, 75, 5 nel riminese (una donna 91enne e 4 uomini, di 76, 84, 87 e 89 anni), dove i casi in più sono 150 (104 sintomatici). Nelle Marche 107 a Pesaro Urbino.