Al Key Energy focus su eolico: azienda pronta a realizzare un parco nel mare romagnolo

Nel video l'intervista a Gian Luca Vaglio, direttore operativo di Agnes

Energie rinnovabili e futuro di pianeta, persone e aziende. Il settore dell’eolico si fa spazio in un mondo che guarda al futuro. Un grande progetto nel settore interessa anche la Riviera romagnola: pronto il piano per costruire il più grande parco eolico d'Europa proprio nell'Adriatico, di fronte alla costa riminese. Il valore dell'operazione è di un miliardo di euro e prevede l'installazione di 65 pale nel mare, tra 20 e 40 km di distanza dalla spiaggia. Pronto a realizzarla Agnes, azienda specializzata nel settore. Ma quali i punti di forza e quali quelli di debolezza? "Tra i benefici la quantità di energia pulita prodotta - risponde Gian Luca Vaglio, direttore operativo di Agnes -. C'è poi l'integrazione di tecnologie all'avanguardia in tanti settori e la ricaduta in termini di nuovi posti di lavoro nel settore. Ricerca e opportunità didattiche. Tra i difetti l'impatto ambientale, ma faremo di tutto per mitigarlo con le misure più idonee, in collaborazione anche con la cittadinanza".

