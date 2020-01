Allerta smog in 22 comuni dell'Emilia Romagna

Scatta da domani fino a giovedì 30 l'allerta smog in 22 comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. Questo - spiega l'Arpae Emilia-Romagna - perché dal 23 gennaio, per 4 giorni consecutivi, si sono registrati livelli di PM10 superiori al valore limite di 50 ug/m3 in tutte le province della regione.

In particolare, viene evidenziato, nelle zone di pianura delle province ovest e centrali sembrano permanere condizioni sfavorevoli alla dispersione anche martedì mentre nelle province della Romagna, ossia Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini è previsto un rinforzo della ventilazione che porterà una diminuzione dei livelli di PM10.

Ad essere interessati dall'allerta, nel Bolognese, sono i comuni di Bologna, Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Imola; nel Modenese i comuni di Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Sassuolo e Formigine; nel Reggiano i comuni di Reggio Emilia e Rubiera; nel Ferrarese i comuni di Ferrara e Cento oltre a Parma e Piacenza.