Allevamenti intensivi, il Green Festival con Lora Guerra: “Fermate lo scempio”

Il San Marino e Montefeltro Green Festival si schiera a fianco di Lora Guerra, moglie del poeta Tonino Guerra, e quindi contro "al progetto di allevamenti intensivi di polli, da parte di un colosso del settore” nell'area posta tra Maiolo e San Leo. Gabriele Geminiani, ideatore del Green Festival, si chiede come si possa ancora procedere con delle modalità così distruttive e irreparabili verso un territorio con una chiara e riconosciuta vocazione turistica e culturale. Il progetto, “tenuto finora nascosto alla gente del posto” - precisa Geminiani in una nota -, prevede la costruzione di 19 capannoni che deturperanno completamente l'area, dando qualche effimero beneficio nell'immediato ma rischiando di precludere per sempre un vero sviluppo sostenibile. Chiede infine a cittadini e personalità di “prestare la propria voce affinché questo ennesimo scempio non venga compiuto”.