Ballo non autorizzato: chiusi due locali a Cattolica e uno a Riccione

Altri due locali, il Bikini e il Malindi, sono stati chiusi a Cattolica nella notte tra venerdì e sabato e in quella appena trascorsa, per la presenza di numerosi giovani sulla pista da ballo, senza mascherine né distanziamento. L'intervento è dei Carabinieri e la chiusura è per cinque giorni, più la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni anti contagio. Nonostante episodi pregressi, sottolinea l'Arma, i due locali hanno ospitato vere e proprie serate di intrattenimento, con balli e assembramenti.

A Riccione invece la Polizia ha emesso il provvedimento di chiusura di 5 giorni per un altro locale notturno, il Musica, al cui interno ballavano oltre 1000 persone senza rispettare le norme di sicurezza anti-covid.