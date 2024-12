Bando europeo, indagati tre dirigenti comunali di Ravenna

Tre dirigenti del Comune di Ravenna sono stati indagati dalla Procura Europea di Bologna in merito all'assegnazione di un bando europeo la cui partnership per circa 242 mila euro fu assegnata a Legacoop Romagna. I tre - secondo quanto riportato dai due quotidiani locali - hanno tutti ricevuto avviso di garanzia. L'indagine era scattata da un esposto della lista civica d'opposizione 'La Pigna' circa i requisiti europei per partecipare al bando denominato 'Dare' e quelli fissati in sede comunale. Non figura tra gli indagati l'ex sindaco ravennate e neo presidente della Regione Michele de Pascale (Pd) sebbene nell'esposto fosse stato ampiamente menzionato.