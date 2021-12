Bilancio di fine anno per la Prefettura: -12% di reati nella Provincia di Rimini

La Prefettura di Rimini traccia un bilancio di fine anno sull'azione svolta dagli agenti rispetto al contrasto della criminalità. In provincia di Rimini il dato globale di un -12% dei delitti complessivamente consumati. Sul fronte rapine in diminuzione quelle a istituti di credito e uffici postali, agli esercizi commerciali e alle abitazioni, mentre crescono quelle perpetrate per strada. Per quel che riguarda i furti, invece, si registra un decremento di quelli nelle abitazioni, ai borseggi e alle autovetture, ma aumentano quelli “con strappo”.

Diminuiscono i reati che riguardano le lesioni dolose, i danneggiamenti e gli stupefacenti, ma in questo ultimo anno c'è stata una preoccupante escalation di truffe e frodi informatiche che hanno fatto registrare un +45%.

Un importante sforzo è stato svolto nell'aumentare il numero di veicoli controllati, che sono passati dai 60.923 del 2019 ai 74.552 del 2021, con un sensibile incremento del 22%. Inoltre sono stati approvati i progetti presentati da 11 Comuni per l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza per la sicurezza urbana che prevedono l’installazione di circa 170 telecamere.