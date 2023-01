Bologna: sit-in e fiaccolata per ricordare Mehdi Zare Ashkzari

Un'ottantina di persone ha preso parte ad una fiaccolata con sit-in a Bologna per ricordare Mehdi Zare Ashkzari, il giovane poco più che trentenne morto in Iran dopo venti giorni di coma a seguito delle torture subite nel carcere in cui era stato arrestato, per aver preso parte alle manifestazioni di protesta che da mesi agitano il Paese.



I partecipanti - amici e parte della comunità iraniana felsinea - si sono dati appuntamento intorno alle 18.30 in zona universitaria, in via Zamboni 33, davanti al Rettorato dell'Ateneo nella cui facoltà di Farmacia Mehdi studiava.

Sul selciato della piazzetta antistante è stata srotolata una bandiera iraniana e sono state accese delle candele a contornare il drappo e diverse fotografie appoggiati a terra.









"È il minimo che possiamo fare per commemorare un nostro caro amico - racconta un giovane ai microfoni della Tgr Emilia-Romagna - che ormai, diciamo, non è soltanto un nostro amico qua a Bologna ma è amico di tutti coloro i quali in Iran stanno manifestando, stanno protestando per ottenere un loro diritto naturale che è la libertà".



Dalla notizia della sua morte, ieri, nel capoluogo emiliano è un susseguirsi di testimonianze di persone che hanno conosciuto il giovane, che per mantenersi aveva lavorato come aiuto cuoco nella pizzeria Ciao Vip, in zona universitaria.