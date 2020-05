Brusaferro (Istituto Sanità): "Contagi in calo in tutte le Regioni"

L'Istituto di Sanità ha fornito dati incoraggianti sulla curva epidemiologica in Italia, riferiti ancora ai primi di maggio, dunque non esattamente sulla fase 2 vera e propria, ma il presidente Silvio Brusaferro ha detto che la curva dei contagi è in decremento in tutte le Regioni, Lombardia inclusa con un trend netto di calo, nonostante le migliaia di casi che permangono. “Il lockdown – sono state le parole del presidente dell'Iss – ha funzionato, ed ha permesso di contenere l'infezione da Covid 19”. L'indice Rt, il tasso di contagiosità, non è una pagella, ha puntualizzato, ma uno strumento dinamico che ci permette di comprendere la nostra realtà. “Il virus circola – ha concluso Brusaferro – in calo ma circola, e non possiamo permetterci di allentare le misure di protezione, con la collaborazione e la responsabilità di tutti”.