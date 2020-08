Camera ardente per Franca Valeri a Roma: omaggio da artisti e politici

Immagini dalla Camera Ardente

Al Teatro Argentina di Roma aperta la camera ardente per Franca Valeri, la grande attrice milanese scomparsa ieri all'età di cento anni. Numerose le persone che sono andate a renderle omaggio, tra le quali personalità dello spettacolo e della politica. Sophia Loren ha mandato un cuscino di fiori, le corone invece arrivano dai Comuni di Roma e Milano. “Cento anni di straordinaria ironia vestita di una eleganza femminile senza tempo”: così ha scritto in un messaggio la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.