Carabinieri stroncano traffico di droga dall'Albania alla Romagna, 7 misure

Muovevano chili di droga in pieno lockdown, spostandosi nonostante le restrizioni della pandemia, dall'Albania alla riviera romagnola per rifornire di marijuana clienti e pusher. Un traffico di sostanze stupefacenti che i carabinieri di Riccione hanno stroncato alle prime luci dell'alba, con tre arresti (due in carcere uno ai domiciliari) e quattro obblighi di firma a carico di sette, indagati a vario titolo per spaccio e traffico di droga. In carcere sono quindi finiti un 56enne pugliese, un riminese di 54 anni, mentre è ai domiciliari un siciliano di 38 anni.





Sottoposti all'obbligo di firma un cittadino albanese di 24 anni, due residenti a Rimini di 49 e 41, e un siciliano di 42. Le indagini sono iniziate lo scorso febbraio e, coordinate dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli, hanno documentato incontri e traffici continuati fino all'estate quando uno dei corrieri del gruppo era stato fermato con un chilo e mezzo di marijuana, destinato allo spaccio sulla piazza di Riccione. Il sequestro di droga più rilevante era poi avvenuto il 15 luglio quando i militari avevano tratto in arresto un 'basista' degli spacciatori, sorpreso con sei chili di marijuana all'interno della propria abitazione.