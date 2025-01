Caso Almasri, Gasparri (Forza Italia): "Assalto della magistratura alle istituzioni"

Sospesa fino a martedì l'attività parlamentare per il caso Almasri, l'opposizione chiede subito una informativa urgente, dopo la cancellazione di quella, inizialmente prevista, dei ministri Piantedosi e Nordio, a seguito della loro iscrizione nel registro degli indagati insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Sottosegretario Mantovano.

Al capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, non piace la parola “vacanza” associata alla sospensione dei lavori parlamentari. Novità anche per Daniela Santanché, respinta dalla Cassazione la richiesta della sua difesa di spostare il procedimento per truffa aggravata ai danni dell'Inps a Roma: resterà a Milano, 26 marzo l'udienza preliminare per la ministra, già rinviata a giudizio per false comunicazioni.

Nel video le interviste a Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia; Piero De Luca, deputato Partito Democratico; Benedetto Della Vedova, deputato Più Europa; Maurizio Gasparri, capogruppo senatori Forza Italia