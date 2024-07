Caso Pierina: la nuora querela la vicina di casa

Davide Barzan, consulente legale di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la 78enne assassinata a Rimini il 3 ottobre dell'anno scorso, ha annunciato la presentazione di una querela in seguito all'aggressione subita dalla sua assistita. "Non c'è stata colluttazione, ma una aggressione da parte della signora Bartolucci durante la quale la signora Bianchi è rimasta del tutto passiva. Il tutto è avvenuto davanti a testimoni", ha dichiarato.

La Bianchi sarebbe stata infatti insultata e poi aggredita fisicamente con una tirata di capelli martedì pomeriggio durante un'intervista alla trasmissione l'Estate in Diretta, nel luogo esatto, il garage di via del Ciclamino a Rimini, dove 9 mesi fa è stata uccisa la suocera. Valeria Bartolucci, rincasando insieme con il marito Louis Dassilva, il 34enne senegalese unico indagato per l'omicidio di Pierina e con cui Bianchi aveva una relazione, ha visto Manuela rilasciale un'intervista e si è lasciata andare ad uno sfogo davanti alle telecamere, tentando di dare un pugno e finendo per tirare i capelli alla donna.

Secondo Barzan, sarebbero mesi che Bartolucci si lascia andare a sfoghi pressanti contro l'ex amica e vicina di casa, è quindi pronta una denuncia per aggressione, minacce gravi, diffamazione e atti persecutori nei confronti della Bartolucci. Contro di lei verrà chiesta una misura cautelare come ad esempio il divieto di avvicinamento.