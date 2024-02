Caso Salis, Meloni: "Rispettare i diritti, ma decidono i giudici"

Nel video le interviste a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Laura Ravetto, deputata Lega

Confronto non solo sugli aiuti all'Ucraina, col primo ministro ungherese: Giorgia Meloni e Viktor Orban hanno parlato anche del caso di Ilaria Salis, l'insegnante di Monza in carcere da un anno a Budapest, le cui immagini in tribunale, dove è stata portata in catene, oltre alle notizie sulla sua drammatica detenzione carceraria, creano scompiglio in Italia, specie in ambienti politici. La Lega intanto rincara e ne approfitta per attaccare l'opposizione. Di possibile detenzione in Italia si discuterà a processo finito, ha puntualizzato Meloni: la donna è accusata di aver partecipato a due aggressioni contro esponenti di estrema destra, e di aver causato lesioni giudicate guaribili in 8 e 5 giorni. Si è sempre professata innocente, rifiutando il patteggiamento.

