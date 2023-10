Città green, Reggio Emilia e Forlì nella top ten d'Italia. Rimini 14ª

Reggio Emilia e Forlì le città più "verdi" dell'Emilia-Romagna, anzi tra le più green d'Italia, Rimini si colloca al 14°posto, per isole pedonali e ztl, bene anche le performance per uso efficiente del suolo, trasporto pubblico, fotovoltaico, piste ciclabili, mentre fanalino di coda in regione sono Piacenza e Modena. È la fotografia scattata da Ecosistema Urbano 2023, report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo. L'indagine si basa su 19 parametri che inquadrano le performance ambientali di 105 città capoluogo in cinque macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente. Reggio e Forlì entrano nella top ten nazionale, rispettivamente al quinto e ottavo posto.

Nella classifica generale dopo Rimini, Parma (18/ma), Ferrara (19/ma), Bologna (23/ma), Ravenna (36/ma), Cesena (43/ma), Piacenza (46/ma), Modena (52/ma). Bologna è insieme a Venezia una delle grandi città migliori. Le altre sono tutte più in basso. Nonostante sia ultima - complessivamente - tra i capoluoghi della regione, Modena ha un primato positivo.

È prima nella classifica che riguarda i soli alberi: ne conta 117 ogni 100mila abitanti. Bologna eccelle nell'uso efficiente di suolo (prima in tutta Italia). Reggio Emilia ha un ottimo singolo risultato per le infrastrutture per la ciclabilità: è seconda solo a Mantova, con oltre 40 metri equivalenti ogni 100 abitanti. Ferrara spicca nel campo della raccolta differenziata, prima in Italia con quasi l'88% (87,6%) sul totale dei rifiuti. Primato negativo per Piacenza: è l'ultima città italiana per i rifiuti prodotti con oltre 795 chili pro capite.