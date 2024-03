Contrasto allo spaccio: 21enne arrestato dalla Polizia Locale di Rimini

Si è conclusa nel pomeriggio di lunedì la breve operazione di contrasto allo spaccio, che ha portato la Polizia Locale di Rimini ad arrestare un giovane (classe 2003) con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati dagli agenti in borghese 70 grammi di hashish, 8 dosi di cocaina, oltre a 775 euro, ritenuti provento dello spaccio. Sequestro avvenuto al termine di una perquisizione domiciliare

Già da qualche giorno il 21enne era stato notato dagli agenti per alcune attività sospette: fatte di contatti frequenti, in diversi luoghi della città e sempre con persone già note alle forze dell’ordine. Nel pomeriggio di ieri, sono entrati nella sua abitazione, in una zona centrale di Rimini, per una perquisizione, scoprendo stupefacenti e denaro.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, il 21enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato nella cella di sicurezza del Comando di Polizia Locale, in attesa del processo per direttissima.