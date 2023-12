Coppia in manette per spaccio di cocaina nel centro di Riccione

Nel pomeriggio di lunedì, i Carabinieri di Riccione, durante un servizio di controllo nel centro cittadino, hanno notato un movimento descritto come “equivoco”. Si trattava – come poi appurato dalle stesse forze dell'ordine – della cessione di sostanza stupefacente fra un passante e una coppia che si trovava all'interno di un'auto di grossa cilindrata. I carabinieri, intervenuti per coglierli in flagrante, hanno bloccato i soggetti coinvolti: il giovane, un 33enne del posto, aveva appena ricevuto una dose di cocaina; all'interno dell'auto sono stati invece ritrovati un coltello, 75 grammi di hashish, oltre 5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. I due occupanti dell'auto erano un 27enne originario dell’Est Europa e una 19enne.

Il controllo è stato poi esteso all’abitazione, con l’ausilio di unità cinofila della Polizia Locale di Riccione: qui sono stati trovati oltre 35mila euro in contanti, materiale vario per la pesatura ed il confezionamento della droga, 2 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana e 15 panetti di hashish, dal peso complessivo di circa 1 chilo e mezzo. Materiale e denaro che, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro, mentre la giovane coppia è stato dichiarata in stato di arresto per spaccio e detenzione di cocaina ed hashish, e denunciandoli per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.