Coriano: auto contro scooter, 22enne trasportato al Bufalini

Uno scontro fra un auto e uno scooter è avvenuto ieri notte a Coriano, attorno a mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo a due ruote stava procedendo in direzione monte mare in Via Pian della Pieve, mentre la vettura, che stava procedendo in senso contrario, avrebbe svoltato verso Via Il Colle senza dare la precedenza. L'impatto è stato inevitabile per il centauro, 22enne, che dopo l'urto ha carambolato per circa 40 metri. Le sue condizioni sono parse gravi, tanto che è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso di Bologna per il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.