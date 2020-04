Covid-19 in Emilia-Romagna: 39 nuovi decessi (uno a Rimini); crescono i guariti

Sono 241 i nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna e, nelle ultime 24 ore, si registrano 39 decessi, di cui uno nella provincia di Rimini. Complessivamente, in Regione sono arrivati a 3.386. In lieve calo, sei in meno di ieri, i casi positivi attivi. Aumentano i guariti: 208 in più, considerando sia quelli divenuti asintomatici, sia chi è risultato negativo a due test consecutivi. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi o asintomatiche, arrivano a 8.577, 19 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 245 (uno in meno). E diminuiscono di 23 unità anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Nelle Marche cinque i decessi registrati oggi. Di questi, 3 si riferiscono a persone morte nei giorni precedenti ma per i quali è stata confermata la diagnosi. Oltre 6.100 i casi di positività contro più di 1.900 pazienti guariti o dimessi.

In Italia si ferma il calo dei malati. Sono più di 106mila i positivi (256 in più). Le nuove vittime sono 260 e i guariti oltre 26.600. A livello globale, quasi 203mila i decessi , secondo l'ultimo bollettino della Johns Hopkins University, mentre i casi di contagio salgono a 2.897.883.