Covid: accordo per antivirale Paxlovid nelle farmacie

Siglato il protocollo d'intesa tra Ministero della Salute, Aifa, Federfarma Servizi, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite e Adf che rende dispensabile su tutto il territorio nazionale l'antivirale orale Paxlovid attraverso il supporto della Distribuzione Intermedia. Utilizzando le modalità previste per la distribuzione per conto (DPC) sarà possibile trovare il Paxlovid - autorizzato per il trattamento precoce del Covid19 - presso le Farmacie dietro presentazione di apposita ricetta medica.