Covid: in Italia torna lo spettro dei colori. Isole a rischio zona gialla

Sicilia e Sardegna potrebbero passare in zona gialla dopo Ferragosto: lo conferma il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui le isole sono zone ad alto rischio. In entrambe le regioni l'incidenza supera ampiamente i 100 casi ogni 100 mila abitanti, quando la soglia limite è 50, e anche le ospedalizzazioni crescono, avvicinandosi alla soglia limite per il cambio di colore. Secondo le nuove regole, con il passaggio in zona gialla le regioni italiane dovrebbero reintrodurre l'obbligo di mascherina anche all'aperto e limitare gli ingressi nei ristoranti, con tavoli di massimo 4 persone. Nel resto d'Italia la situazione rimane stazionaria, con l'indice Rt nazionale che scende da 1,57 a 1,26: l'appello che arriva però è quello a non abbassare la guardia, considerando la diffusione sempre crescente della variante delta che ormai, conferma il monitoraggio dell'Iss, è diventata predominante in Italia.

Prosegue nel frattempo la corsa alla vaccinazione degli adolescenti: da lunedì 16 agosto in Emilia-Romagna tutti i ragazzi tra i 12 e i 19 anni potranno recarsi presso i centri vaccinali attivi da Piacenza a Rimini per ricevere la vaccinazione anti-Covid, senza bisogno di prenotazione. L’accelerazione è dovuta sia alla riapertura delle scuole sia all’avvio della prossima stagione sportiva. Ad oggi nella regione il 47,6% dei i giovani tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre il 27% ha completato il ciclo vaccinale. Nel frattempo è arrivato dalla Commissione Europea il primo versamento del Recovery Fund, pari a 25 miliardi di euro.