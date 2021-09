Covid Italia: 3800 casi e 51 decessi. Bonaccini: "Confermata l’efficacia dei vaccini in Emilia-Romagna"

In Italia registrati 3.804 nuovi contagi su 308.836 tamponi processati. I decessi sono 51. Tasso di positività all'1,2%. Continua la diminuzione dei ricoveri, sia quelli ordinari che le terapie intensive. In Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, sono emersi 363 nuovi casi di Covid e cinque decessi. Sono stati eseguiti 30.022 tamponi con un tasso di positività' dell'1,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (-1 rispetto a ieri), 374 quelli negli altri reparti Covid (-11). Secondo un report dell'Agenzia sanitaria della Regione Emilia Romagna, condiviso sui social dal Presidente Stefano Bonaccini, senza vaccino il rischio di ricovero ospedaliero è otto volte più alto, mentre quello di terapia intensiva è addirittura 15 volte superiore. La presa di posizione di Bonaccini ha creato pareri contrastanti, tra chi si è schierato a suo sostegno e quelli che lo hanno attaccato. Le vaccinazioni in ogni caso proseguono, arrivando ormai in regione a quota 6 milioni e mezzo. Una tendenza che si riscontra in tutto il territorio italiano, dove ormai oltre i due terzi della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.