Covid, si sfiorano i 2mila casi in Emilia Romagna, 14 i decessi

Sono 19.215 i nuovi casi di covid in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 500.000 tamponi, 66 i decessi. Trend stabile anche se il tasso di positività aumenta leggermente rispetto a ieri salendo al 3,8%. 829 è il totale dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più nelle ultime 24 ore nel saldo tra entrate e uscite; gli ingressi giornalieri sono stati 54. Oltre 478.000 (478.058) i vaccini somministrate ieri in Italia, di gran lunga superate le stime per i primi 12 giorni di dicembre previste dal Commissario Figliuolo. Negli ultimi giorni però diversi gruppi di no vax stanno attaccando e minacciano il presidente del consiglio Mario Draghi mettendo online il suo indirizzo e invitando tutti ad andare sotto il suo appartamento ogni sera.

In Emilia Romagna quasi 2.000 (1.973) nuovi casi e 366 guariti. Elevato purtroppo il numero dei decessi, 14, nessuno nella provincia di Rimini. Nelle Marche balzo di ricoveri, 8 nell'ultima giornata dove i degenti salgono a 152 di cui 32 in terapia intensiva; 595 i positivi rilevati. Nel Regno Unito segnalati 1.239 ulteriori casi di variante Omicron, il più alto aumento giornaliero e quasi il doppio rispetto al precedente massimo registrato ieri. Il numero totale dei contagiati dalla variante nel Regno Unito sale così a 3.137.