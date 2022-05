Discoteche: Indino rieletto alla guida del Silb riminese

Rielezione alla guida del Silb-Fipe Confcommercio della provincia di Rimini per Gianni Indino. Durante i prossimi 5 anni sarà ancora lui a rappresentare i gestori delle imprese da ballo e di intrattenimento del Riminese. "Continuerò a mettere il massimo impegno per salvaguardare un settore molto importante per l'economia del territorio come è quello dell'intrattenimento e per contribuire a porre rimedio alle criticità - osserva in una nota - Non sono poche: gli anni di pandemia hanno minato alla base questo comparto, eppure nonostante le immense difficoltà grazie all'impegno e alla passione di questi imprenditori il settore è riuscito a rimanere in piedi ed è pronto a rilanciarsi".

Nel corso del prossimo quinquennio, sottolinea Indino, l'associazione continuerà a lavorare su diversi temi in agenda: "dall'adeguamento dell'Iva ai livelli degli altri settori dello spettacolo, alla cancellazione dell'Isi, l'imposta sugli intrattenimenti, fino all'attualizzazione di quell'articolo 100 del Tulps che per i gestori è una spada di Damocle. E ancora - argomenta Indino - continueremo la nostra battaglia per fare emergere e contrastare l'abusivismo, che non si limita più a qualche sporadica festa senza licenza da ballo, ma che al contrario sta colonizzando il territorio in spiaggia come in collina, con organizzatori che scimmiottano il nostro lavoro con rischi anche sul piano della sicurezza".