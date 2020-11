Dpcm in arrivo: a scuola dal 7 gennaio, si tratta sul Natale

La scuola riapre il 7 gennaio. A dicembre ancora didattica a distanza anche nelle zone gialle, con una riduzione graduale della didattica a distanza alle superiori dal 14. E' questo l'orientamento del Governo, che prepara il nuovo dpcm con le misure anti-Covid. Si tratta sugli spostamenti a Natale e Capodanno. I nodi restano anche i rientri dall'estero e la possibilità di passare le feste nelle seconde case. Il rapporto positivi-tamponi scende intanto all'11,7%.





Con il cambio di colore di alcune regioni, da domani continueranno con la didattica a distanza 3.320.958 alunni mentre rientreranno in classe in 719 mila. Il calcolo lo fa Tuttoscuola. Restano a casa collegati online 2.734.012 studenti della secondaria di secondo grado, oltre a circa 507mila alunni del primo ciclo nelle zone rosse rimaste (Campania, Toscana e Abruzzo) per un totale complessivo di 3 milioni e 241mila ragazzi a cui vanno aggiunti i 79.995 del Piemonte che pur non essendo più zona rossa lascia chiuse le scuole. Con il rientro in classe degli alunni, i prof che insegnano online scendono da 362 mila a 331.557.