Draghi: "Un secondo mandato a Palazzo Chigi? No".

"No": più chiaro di così non poteva essere, il presidente del Consiglio Draghi, a domanda diretta, ossia se fosse disponibile ad un secondo mandato a Palazzo Chigi. Ne approfitta subito il Partito Democratico, per una frecciata al terzo polo, “la proposta di Calenda e Renzi non esiste – scrivono dal Nazareno – se non nel loro mondo immaginario, ed è ancora più chiaro dopo il no di Draghi”. In Consiglio dei ministri è arrivato l'ok unanime al decreto aiuti ter. “Il caso dossier Usa è chiuso e non si sarebbe dovuto neanche aprire”. Lapidario anche il presidente del Copasir senatore Adolfo Urso, dopo l'audizione di stamane dell'Autorità delegata alla sicurezza, Franco Gabrielli, che ha escluso presenze italiane nelle liste di partiti aiutati da fondi russi. E a Luigi Di Maio che chiede una commissione d'inchiesta per fare chiarezza, Matteo Salvini replica attaccandolo. Giorgia Meloni esclude categoricamente una ipotesi di “larghe intese” dopo il voto.

Nel video gli interventi di Mario Draghi, presidente del Consiglio, e le interviste a Matteo Salvini, Lega, e a Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia