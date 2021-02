Due incidenti in Riviera, nel primo coinvolte 4 auto

Il primo incidente nella serata di ieri. Erano le 18 circa quando, in via dei Mille, a poca distanza dalla rotonda con via Giovanni XXIII° una vettura, sembra nell'atto di fare una inversione a U, è stata prima tamponata da un'altra che sopraggiungeva, finendo contro una terza auto che stava procedendo in direzione contraria, che l'ha spinta verso una quarta auto parcheggiata. Risultato: via chiusa e Polizia Locale impegnata a deviare il traffico con 3 ambulanze intervenute sul posto per soccorrere i feriti. Nulla di serio per i conducenti rimasti coinvolti, così come non c'è stato bisogno dei sanitari nell'incidente di questa mattina sulla Statale 16.





Una Apecar che procedeva in direzione Riccione ha tamponato, per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda davanti alla Comet. Si è temuto il peggio, con la fuoriuscita di fumo, che ha visto l'intervento dei Vigli del Fuoco. Senza conseguenze invece per il conducente del'Ape, nonostante l'intervento del 118. Anche in questo caso i rilievi della Polizia Locale.