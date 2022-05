È partita ufficialmente l'attività di salvataggio, al via la stagione balneare sulle coste romagnole

Un terzo dei soccorsi in mare dalle spiagge di Rimini riguarda minori lasciati soli dai genitori. Dei circa 400 interventi fatti lo scorso anno, il 30% era per ragazzi con meno di 14 anni

Per i marinai di salvataggio gli interventi di soccorso in mare "potrebbero essere facilitati da attrezzature migliori, più aggiornate. Per esempio, le moto d'acqua”. Fondamentale resta la formazione Ed è su questo che insiste il referente dell'Associazione Marinaia di Salvataggio, Andrea Manduchi, in questa intervista. Al via dunque la stagione balneare, si tratta della prima estate in tempo di covid senza emergenza sanitaria vigente, per quanto bagnini ed amministrazione abbiano per precauzione deciso di riproporre le disposizioni già previste nella passata stagione, anche per quanto riguarda l'ampio spazio tra ombrelloni. Da oggi “moscone rosso” in battigia anche sulle spiagge libere. Quella scritta – salvataggio - a ricordare l'importanza del presidio che è iniziato oggi ed a raccomandare prudenza.