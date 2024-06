Elezioni europee: Fratelli d'Italia in testa nella provincia di Rimini

Lo scrutinio delle 330 sezioni provinciali per le elezioni europee si è concluso poco prima dell'alba. Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con il 32,88% delle preferenze (46.676 voti). Segue il Partito Democratico con il 31,33% (44.473 voti). Il Movimento 5 Stelle ottiene il 7,36% (10.448 voti), Forza Italia il 6,79% (9.637 voti) e la Lega Salvini Premier il 6,52% (9.253 voti). Alleanza Verdi e Sinistra raccoglie il 6,08% (8.632 voti), mentre Stati Uniti d’Europa il 3% (4.256 voti). Altri risultati includono Pace Terra Dignità al 2,49% (3.534 voti), Azione al 2,38% (3.372 voti), Libertà allo 0,74% (1.055 voti), Alternativa Popolare allo 0,31% (437 voti) e Svp allo 0,12% (167 voti).

Nella provincia di Rimini, il Partito Democratico ha prevalso a Cattolica, Poggio Torriana, Rimini, Saludecio, San Giovanni in Marignano, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo e Talamello. Fratelli d’Italia ha dominato negli altri comuni, mentre il terzo posto è stato alternato tra la Lega (in 11 comuni) e il Movimento 5 Stelle (in 15 comuni).

L'affluenza in provincia di Rimini è stata del 52,97% (147.386 votanti su 278.269 aventi diritto). Le schede nulle sono state 3.432, quelle bianche 2.007 e quelle contestate 7 (6 a Rimini e 1 a Riccione).

Maiolo ha registrato l'affluenza più alta con il 79%, seguito da San Clemente (72,15%) e Montegridolfo (68,27%). Montescudo Montecolombo ha avuto l'affluenza più bassa con il 38,85%.

I dati di affluenza per i principali comuni sono: Rimini 49,81%, Riccione 61,14%, Bellaria 64,43%, Santarcangelo 64,14%, Novafeltria 50,98% e Cattolica 47,75%.