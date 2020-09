Elezioni regionali e referendum: chiusa la campagna elettorale in Italia - COME SI VOTA

Chiusura di campagna elettorale, ieri sera, per le elezioni regionali in Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle D'Aosta, Campania e Veneto, e il referendum sul taglio dei parlamentari. Il M5s punta sul Sì al referendum scommettendo sul futuro della sua leadership, Zingaretti tiene alta la sfida a Salvini e all'Italia Viva di Renzi. Oggi si insediano i seggi elettorali, si vota domani e lunedì. La paura dei contagi scoraggia gli scrutatori. A Milano rinunce last minute di un centinaio di presidenti di seggio, così il comune lancia un appello ai cittadini via social per chi voglia mettersi a disposizione.

