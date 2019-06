Emergenza in corsia: “8mila medici in meno rispetto al fabbisogno”

“Si contano 8mila medici in meno rispetto al fabbisogno, di cui 2mila proprio nei Pronto soccorso”. A denunciare l'emergenza è il segretario del sindacato medico Anaao, Carlo Palermo. “Un'emergenza presente da tempo ma che si aggraverà d'estate con le ferie del personale”, afferma all'Ansa. Anche i Servizi di emergenza 118 sono “al collasso - dichiara il presidente Sis 118 Mario Balzanelli - In alcuni casi si sono dovute sospendere le ferie per garantire l'assistenza”.