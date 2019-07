Esplosione dal cratere a Stromboli, 1 morto e tanta paura

Paura e incendi a Ginostra, Stromboli, dopo le esplosione dal cratere del vulcano. Molti turisti si sono gettati in mare e diverse decine hanno scelto di ripartire. In tanti si sono barricati in casa. Testimoni hanno parlato di lapilli incendiari. Una persona sarebbe morta nell'esplosione. Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Lipari Marco Giorgianni, secondo il quale si tratterebbe di un turista che stava facendo una escursione nella zona sommitale del vulcano. I vigili del fuoco insieme ad un Canadair della Forestale operano sull'isola per spegnere gli incendi.