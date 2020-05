Facilitare l'accesso al credito per scoraggiare la criminalità: riunito il tavolo in Prefettura a Rimini

In prefettura a Rimini ieri il primo incontro tra parti economiche e forze dell'ordine per mettere a punto una strategia che prevenga la possibilità per le organizzazioni criminali di approfittare della situazione. La carenza di liquidità infatti potrebbe generare ulteriori ripercussioni negative su imprese e famiglie se fossero le organizzazioni criminali ad intercettare i segnali di disgregazione del tessuto sociale ed economico.

Per questo è stato creato un tavolo, coordinato dal Prefetto, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria, di Banca d’Italia e ABI, degli Ordini professionali, delle Forze dell’Ordine, del mondo dell’associazionismo, nonché dell’Amministrazione provinciale e del Comune capoluogo, per individuare comuni strategie per favorire l’accesso al credito delle famiglie, dei commercianti e delle piccole imprese, potenziando la verifica dei requisiti di chi lo richiede ma facilitando, nello stesso tempo, il superamento di ostacoli burocratici che ne scoraggiano la richiesta e che favoriscono il ricorso a finanziamenti di provenienza illecita.