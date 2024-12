Femminicidio nel Pesarese, ascoltati i tre figli della vittima

Sono stati ascoltati questa mattina dal giudice del tribunale di Pesaro i tre figli di Ana Cristina Duarte Correia, la 38enne uccisa in casa a Saltara (provincia di Pesaro-Urbino), con una serie di coltellate all'addome, nella notte tra il 6 e il 7 settembre, dal marito Ezio Di Levrano, proprio mentre all'interno dell'abitazione si trovavano i tre minori di 6, 13 e 14 anni.

"Sono sembrati molto attendibili, hanno ricostruito l'episodio della sera anche se è chiaro che non hanno visto il momento esatto dell'omicidio, essendo arrivati qualche secondo dopo - dichiara Salvatore Asole, legale della difesa - hanno raccontato di aver visto la madre ferita. Il figlio grande ha tentato di tamponarla mentre poi si è accasciata a terra - aggiunge - i due più grandi hanno poi chiamato i soccorsi".

Dall'incidente probatorio "non è emerso nulla di nuovo", osserva l'avvocato, evidenziando che "il fascicolo è ancora in fase d'indagine" per cui "saranno ascoltate altre persone e ci saranno ancora molti punti da chiarire". Secondo il legale di difesa si sarebbe trattato di un "delitto d'impeto" in quanto il marito sospettava che la moglie avesse una relazione extra-coniugale.