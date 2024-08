Ferragosto in Riviera è all'insegna della musica

Prosegue a Riccione l'appuntamento con Riccione On Stage fino al 24 agosto. Questa sera, martedì 13 Mahmood, Anna e i Bnkr44. Mercoledì 14 saranno Sarah, la vincitrice di Amici 2024 e Petit, altro finalista del talent, ad animare il DeeJay on Stage. Sabato 17 serata tutta al femminile: Clara e Alessandra Amoroso le artiste che saliranno sul palco nella quinta serata. Martedì 20 La Rappresentante di Lista, il duo formato dalla cantante attrice e autrice Veronica Lucchesi e dal polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina, farà tappa a Riccione con tutta la sua originalità. Giovedì 22 Francesco Gabbani, sarà pronto a far cantare tutta la Piazza. Per il gran finale di sabato 24, serata in cui verrà proclamato il vincitore del contest Riccione On Stage, gli ospiti saranno Cara, Malika Ayane e Fred De Palma.

Mercoledì 14 agosto, all'Arena della regina di Cattolica, Achille Lauro con il suo "A Rave Before l'Iliade". Inizio del concerto fissato alle 21:00. A Ferragosto l’atmosfera si scalda nella Rimini Beach Arena. Giovedì 15 dalle 16:00 Circoloco: il party ibizenco per antonomasia. Black Coffee, Carl Craig Vs Moodymann, Cirillo, Mochakk, Seth Troxler, e i The Martinez Brothers saranno pronti a far ballare tutta la Riviera.