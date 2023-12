Feste di Capodanno abusive, Silb, 'uno scandalo'

Si avvicina il Capodanno e, come in estate, il sindacato delle discoteche Silb-Fipe Confcommercio Emilia-Romagna registra l'organizzazione di feste abusive. "Ancora una volta sul nostro territorio è un continuo organizzare feste da ballo abusive, senza alcuna regola o licenza. Insomma, siamo alle solite - dice il presidente del sindacato Gianni Indino - Pare non ci possa essere Capodanno senza l'allestimento di pseudo discoteche in ogni dove: alberghi e ristoranti trasformati in discoteche, feste da ballo fuori e dentro ogni luogo immaginabile".

Il Silb afferma di tenere "monitorate le numerose segnalazioni di feste abusive che già da giorni ci stanno arrivando" al fine di arrivare alle "opportune denunce alle autorità competenti". "È una situazione scandalosa, una illegalità diffusa che prosegue sotto gli occhi di tutti senza che si arrivi ad una soluzione che la possa fermare", attacca Indino. "Capisco le difficoltà nel fare controlli capillari da parte delle forze dell'ordine, già impegnate su innumerevoli fronti, ma l'attenzione su questi fenomeni va assolutamente alzata", aggiunge.