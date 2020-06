Fondo da 780mila euro al Comune di Rimini per le piste ciclabili

Sono oltre 11,5 milioni di euro, per il biennio 2020-2021, le risorse stanziate dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per le ciclovie urbane, la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e gli interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina della Regione Emilia-Romagna.

“Una buona iniezione di liquidità - afferma l’assessore a Mobilità e Infrastrutture, Andrea Corsini - che fa bene all’ambiente e inciderà in modo positivo sullo stile di vita delle persone”. Risorse che, continua Corsini, “si integrano alla perfezione con la strategia della regione che punta a incentivare una mobilità sempre più sostenibile”. E ricorda progetto “Bike to work” che premia con 3,3 milioni di euro i 30 Comuni firmatari del Piano aria integrato regionale con finanziamenti fino al 70% per interventi strutturali per realizzare corsie riservate al trasporto pubblico locale e piste ciclabili. Elenca poi i rimborsi fino al 60% del costo sostenuto per l’acquisto di bici e altri veicoli elettrici, gli incentivi chilometrici fino a un massimo di 50 euro al mese ai lavoratori che scelgono le due ruote per andare in azienda e fino a 300 euro agli abbonati ferroviari per comprare la bici pieghevole.

I fondi saranno ripartiti sulla base della popolazione residente. Al Comune di Rimini spettano esattamente 784.231 euro.