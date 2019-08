Frontale a Pennabilli: non ce l'ha fatta l'81enne coinvolto nell'incidente

L'automobilista 81enne rimasto coinvolto in un frontale nella mattinata di sabato a Pennabilli non ce l'ha fatta. L'uomo è deceduto al "Bufalini" di Cesena dove era stato ricoverato d'urgenza per i gravi traumi riportati. La moglie, 64 anni, è ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva del nosocomio cesenate e la prognosi resta riservata. L'incidente è avvenuto alla 8.30 quando, in via dei Tigli, la Fiat Punto dei coniugi si è scontrata contro una Volkswagen Golf con a bordo due fidanzati, questi ultimi rimasti praticamente illesi. Viste le condizioni dell'anziano, è intervenuto anche l'elisoccorso da Ravenna.