GdF Rimini: sequestrati oltre 5 mila articoli non sicuri

I militari della Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini hanno sottoposto a sequestro oltre 5 mila articoli “non sicuri”, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. L’operazione rientra nell’ambito di un incisivo piano di interventi eseguito dalle Fiamme Gialle riminesi che hanno interessato esercizi commerciali della provincia. In particolare, sono stati sequestrati orecchini, collane, bracciali, altri articoli di bigiotteria e giocattoli. I 6 responsabili dei punti vendita sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui prodotti ed al Codice del Consumo.