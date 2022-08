Giovani e pandemia: dopo oltre due anni ancora malessere psicologico, dall'ansia all'autolesionismo

Malessere psicologico, ansia, autolesionismo, difficoltà nello svolgere cose che prima erano scontate. Anche se la curva pandemica è in discesa, per molti adolescenti il Covid continua a farsi sentire nei suoi effetti indiretti sulla salute mentale. Una situazione che preoccupa famiglie, medici ed esperti. Fenomeni di cui parla Maurizio Tucci - presidente dell'Associazione Laboratorio Adolescenza - nel suo ultimo saggio. Ragazzi e ragazze spesso trattati come “nonluoghi”, utilizzando il neologismo dell'antropologo Marc Augé. Diverse, ancora oggi, le manifestazioni del malessere legato alla pandemia. Importante, per Tucci, lo strumento del bonus psicologo, perché fa capire che può essere naturale chiedere assistenza psicologica.

Nel servizio, l'intervista a Maurizio Tucci, presidente Associazione Laboratorio Adolescenza