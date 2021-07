Green Pass: aumento delle prenotazioni dei vaccini, ma preoccupati alberghi e parchi divertimento

Dopo il nuovo Decreto, le prenotazioni dei vaccini sono raddoppiate in poche ore in gran parte dell'Italia. Il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha stimato "un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a 200% a seconda delle regioni: in Friuli-Venezia Giulia +6000%".

Ma gli albergatori non sono del tutto soddisfatti di questo nuovo Decreto: “gli alberghi sono diventati degli uffici pubblici che spiegano le modalità di spostamento e soggiorno nelle località di vacanza” ha detto Antonio Carasso, Presidente di Promozione Alberghiera. Per ora, però, le disdette sono poche, ma la situazione preoccupa, perché con l'estensione dell'obbligo di Green Pass anche ai Parchi divertimento, si potrebbe perdere una parte di clientela, soprattutto quella composta da famiglie giovani o famiglie con adolescenti che non hanno effettuato il vaccino.



Infatti, dal 6 agosto servirà, dai 12 anni in su, il Green Pass anche per entrare nei parchi divertimento. “Abbiamo stimato, fondandoci sulle percentuali dei vaccinati per fasce d'età, che nel solo mese di agosto perderemo circa la metà del fatturato. Il danno sarà enorme. Per le discoteche sono previsti aiuti economici, ma per i parchi no” , il Resto del Carlino riporta le parole di Patrizia Leardini, responsabile del Gruppo Costa Endutainment di Rimini. “Come si farà a controllare? Per verificare il Green Pass vanno richiesti dati sensibili e documenti. Inoltre, avremo un aggravio dei costi perché dovremo impegnare ulteriore personale per verificare i certificati”.