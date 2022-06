Guardia di Finanza: 1.200 prodotti illegali sequestrati per l'Adunata degli Alpini

Numerosi gli interventi della Guardia di Finanza di Rimini per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale in occasione dell'Adunata nazionale degli Alpini. 27 gli interventi delle Fiamme Gialle che hanno portato al sequestro di circa 1.200 prodotti illegali, tra medaglie commemorative, magliette, cappelli, spillette, penne ed altra oggettistica riconducibili agli alpini. Il titolare di un’impresa commerciale è stato denunciato e dovrà rispondere penalmente di contraffazione e ricettazione. Due venditori ambulanti, inoltre, sono stati segnalati per esercizio abusivo della professione, mentre terzo venditore si è dato alla fuga alla vista dei militari, abbandonando sul posto tutta la merce, sequestrata. Scoperte anche tre mancate emissioni dello scontrino finale, che prevedono una sanzione pari al 100% dell'IVA evasa, con importo minimo di 500 euro.