Il governo italiano annuncia misure extra per il Made in Italy, oggi a rischio a causa del coronavirus

Tempi duri per il Made in Italy. Ne sa qualcosa il governo, oggi metà dei ministri ha incontrato alla Farnesina le principali associazioni per decidere le misure di sostegno. E l'idea è lanciare un piano straordinario per il 2020. “Le piccole medie imprese saranno rimborsate al 100% per le mancate fiere”, ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che non esclude di poter affrontare un'altra emergenza, dopo quella sanitaria, dovuta ad una situazione economica resa ancor più difficile per l'interscambio. “I blocchi alle merci sono inaccettabili – ha aggiunto – Avere Paesi che in queste ore stanno chiedendo bollini di garanzia sulle merci italiane è inaccettabile”. Soprattutto, si pensa a sostegni di tipo economico. Il ministro dell'Economia ha riferito di essere al lavoro col secondo decreto dove si puntualizzerà come verranno utilizzati i quasi 4 miliardi per una serie di misure.

Nel video l'intervento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l'intervista al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri