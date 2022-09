In Emilia Romagna drasticamente diminuito l'abbandono scolastico: meno del 10%

le interviste a Stefano Bonaccini e a Paola Salomoni

A pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, il prossimo 15 settembre, la Regione Emilia Romagna fa il punto su investimenti e impegni per garantire il diritto allo studio. Subito una buona notizia, il tasso di abbandono scolastico in Regione è in netto calo, era al 13,2% nel 2014 ed ora è al 9,9%. E a proposito di carenze, la prossima sfida sarà quadruplicare la lingua inglese al nido, progetto partito in via sperimentale lo scorso anno, unico in Italia per estensione e capillarità sul territorio, e che ora coinvolgerà 304 servizi. Per chi usa lo scuolabus, rinunciando così al mezzo privato che inquina, la Regione sosterrà il trasporto pubblico. Oltre 800 i milioni investiti nell'edilizia scolastica, sottolinea l'assessora alla Scuola, Paola Salomoni, con quasi mille interventi. Garantito il supporto alle famiglie in difficoltà, con particolare attenzione a studenti disabili e a quelli più meritevoli: lo scorso anno oltre 20mila le borse di studio assegnate.

Nel video le interviste a Stefano Bonaccini, presidente Emilia Romagna, e a Paola Salomoni, assessora alla Scuola Emilia Romagna