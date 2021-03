In Italia dal 3 al 5 aprile sarà zona rossa: Pasqua e Pasquetta blindate

Ben 16 Regioni potrebbero diventare rosse da lunedì: sono attese per oggi sia le decisioni del ministero della Salute, sia i dati dell'ultimo monitoraggio sull'andamento dell'epidemia. Da quanto emerso dalla riunione tra governo e Regioni, quasi certamente la zona rossa in tutta Italia sarà dal 3 al 5 aprile, compresi dunque i giorni di Pasqua e Pasquetta. La positività è salita quasi al 7%, i dati ospedalieri sono in aumento ed anche ieri i decessi sono stati oltre 370.









Dal presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini arriva un “giudizio positivo” sul decreto legge, e non più Dpcm, che il governo si appresta a varare, “anche perché – ha spiegato – permette a noi presidenti di prendere misure provinciali”. Intanto il ministro della Salute russo difende il vaccino Sputnik, dicendo che ha dimostrato di essere efficace contro la variante inglese del coronavirus, presente per la maggior parte in Italia. Parlerà invece del caso Astrazeneca, con un lotto di vaccini vietato dall'Agenzia del farmaco dopo alcuni eventi avversi, anche il presidente Draghi, che visiterà l'hub di Fiumicino nel pomeriggio per lanciare il piano vaccinale per l'Italia.