Incendio a Riccione, palazzina evacuata dai Vigili del Fuoco

La scorsa notte, poco dopo l'una, è scoppiato un incendio in un residence a Riccione. All'origine dei mobili di arredo da giardino all'esterno della palazzina, che avrebbero preso fuoco. Il fumo ha raggiunto due appartamenti, creando anche un parziale distacco dell’intonaco esterno. I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Rimini sono intervenuti con due squadre e 10 uomini per spegnere le fiamme ed evacuare i locali. Fra le quindici persone presenti, sei sono state visitate dal personale del 118, ma sono comunque in buone condizioni. L'intervento è durato due ore.